"La aprobación del convenio UE - Mercosur abre un gran desafío y una puerta enorme"

El presidente de la Sociedad Rural Argentina Nicolás Pino habló con el equipo de Primer Round en Radio Nacional sobre cómo impactará el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en el país y advirtió que Europa "es el tercer mercado a nivel global más importante".

"Este acuerdo abre un gran desafío y una puerta enorme. También hay que tener en cuenta que cuando uno abre posibilidades de exportación, abre de posibilidades de importación. En lo que respecta al campo o nuestro sector la expectativa es enorme"

"Hasta hace poco teníamos un país muy cerrado al mundo, o con trabas permanentes. Y existe una demanda por nuestra carne generalizada, somos reconocidos y buenos en lo que hacemos. Tenemos que ponernos a trabajar. Hasta hace pocos años teníamos cerradas la exportación de carne porque un presidente pensó que la carne estaba muy cara para los argentinos. Y eso, en ciclos biólogicos generó un impacto tremendo", agregó Pino.

"Ahora volvemos a un momento ganadero. ¿Es inmediato? No, los procesos biólogicos son largos. Pero se nos genera expectativa y confianza de aquí hacia adelante", concluyó.