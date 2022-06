“La antropología está en la base de la donación de órganos”

La doctora, docente e integrante del Comité de Bioética del Chaco se refirió a la donación de órganos: “primero hay que considerarlo desde la antropología y quien vende o compra un órgano se basa en el mercado con una visión economicista y se aduce que somos dueños de nuestro cuerpo y no es así, no somos dueños de nuestro cuerpo, porque de ser así no nos enfermaríamos, le diríamos que no lo haga y listo, la libertad no pasa por ser dueño de algo, sino por las acciones que uno hace y tenemos responsabilidades para que un cuerpo esté sano. Y cuando se dice vendo mi cuerpo, un órgano, hay que saber de qué se está hablando porque no todos los trasplantes son iguales, los hay de órganos muertos y de seres vivos. El proceso es muy complejo y exige de muchas personas”, afirmó.

