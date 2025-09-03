La Anmat aprobó las primeras gotas para corregir la presbicia sin lentes

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó en Argentina las primeras gotas oftálmicas para la presbicia, una condición visual que afecta a casi el 100% de la población a partir de los 40 años. David Diamint, oftalmólogo y Subjefe de Oftalmología del Hospital Italiano en diálogo con Hugo Macchiavelli, dio detalles sobre este tema en Radio Nacional.
"La pilocarpina se utiliza desde hace muchos años, para tratar glaucoma. Esa droga fue reemplazada por medicamentos con menos efectos adversos y ya casi no se utiliza para eso. Se trata de un colirio oftálmico de aplicación diaria, comercializado bajo el nombre Nearlea, a base de Pilocarpina al 1,25%. Lo que permite es mejorar la visión de cerca", mencionó.
Diamint advirtió que estas gotas "no están libres de riegos" y que no es "de venta libre". "No sirve para todo el mundo, está contraindicada para miopes mayores a 4 dioptrías, puede tener riesgos asociados. Es indispensable para utilizar este tratamiento hacer una visita a un médico oftálmologico".
Etiquetas: David Diamint, Hospital Italiano, pilocarmina, presbicia