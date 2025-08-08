La andropausia: ¿qué hay que saber sobre sus síntomas y su tratamiento?

La andropausia, también conocida como la ‘menopausia en hombres’ es un fenómeno biológico que afecta a muchos varones a medida que envejecen, en el cual disminuyen gradualmente sus niveles de testosterona. El médico especialista en Urología Mariano Cohen en diálogo con el equipo de Diego Ramos en Radio Nacional, explicó sobre cuáles son los síntomas de este síndrome y quienes afecta.

"No la padecen todos los hombres como sí a las mujeres les llega a todas la menopausia. No a todos los hombres le llega a edad temprana y a algunos no les llega nunca. Habitualmente ese paciente consulta, porque se presenta con bajo deseo sexual, o padece calores similares a los que padece la mujer", mencionó.

"Acompaña a la falta de hormonas, a problemas óseos, pero el gran tema es la falta de líbido", agregó.

Cohen advirtió que la andropausia suele aparecer "a partir de los 60 años" y que a diferencia con el estrés, es una condición más crónica lo de la falta de deseo sexual.