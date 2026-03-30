La AmCham celebró el fallo en el caso YPF

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) salió a celebrar el fallo de la Corte estadounidense que revirtió la condena en el caso YPF y lo encuadró como una señal positiva para el clima de negocios local.

Para la entidad, que nuclea a más de 700 empresas que aportan el 24% del PBI argentino, la decisión judicial refuerza principios que consideran esenciales para el desarrollo económico: el respeto al Estado de derecho, la soberanía nacional y la previsibilidad jurídica.

Por este tema, el director de comunicación de Amcham Argentina, Nicolás Henrichsen, en diálogo con Segundo Round, aseguró que "el fallo asegura reglas claras para los negocios y otorga previsibilidad. La decisión judicial muestra que las reglas de un país se respetan".

Henrichsen, además, sostuvo que "esto generará confianza en el sector privado y seguramente inversiones. El fallo nos tomó por sorpresa pero lo celebramos y termina de confirmar el marco actual de las relaciones entre ambos países".