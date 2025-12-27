La agroindustria alcanzó su mejor nivel exportador en diez años

Las exportaciones agroindustriales argentinas registraron en noviembre de 2025 su mejor desempeño en al menos 10 años.

Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, las ventas al exterior crecieron un 36% en volumen y un 25% en valor respecto al mismo mes de 2024.

Durante noviembre, la agroindustria nacional exportó 10,09 millones de toneladas por 4.715 millones de dólares a más de 100 destinos en todo el mundo, consolidando la presencia del país en los mercados internacionales.

El aumento se reflejó en 25 complejos de productos primarios y derivados, con subas destacadas en trigo (133%, 1,38 millones de toneladas), cebada (110%, 198,8 mil toneladas) y foresto-industria (91%, 107 mil toneladas).

Otros rubros que crecieron significativamente fueron tabaco (88%), legumbres (87%), arroz (85%) y soja (75%).

Además, 12 complejos alcanzaron los mayores valores exportados de la última década, sumando 1.043 millones de dólares, con especial relevancia para trigo, girasol, bovinos, sorgo, arroz, frutas de carozo, apicultura y especias.

La diversificación de la oferta también se fortaleció: en 2025 se exportaron 26 productos que no se comercializaban desde hace años, entre ellos arroz con cáscara no parbolizado, grañones y sémola de trigo, copos de papa, aceites esenciales y trufas.

Diez complejos agroindustriales concentraron el 95% del total exportado, liderados por soja, maíz, trigo, girasol, cebada, foresto-industria, bovinos, maní, sorgo y azúcar.

Los principales destinos fueron China, Brasil, Vietnam, Perú, Indonesia, Malasia, India, Irlanda, Chile y Turquía, que en conjunto representaron más del 55% de las exportaciones.

Según el Gobierno, estos resultados reflejan el impacto de las políticas adoptadas para potenciar la inserción internacional y consolidar una agroindustria competitiva con fuerte presencia global.