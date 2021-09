La Agrícola, sobre las restricciones a las exportaciones: “perdemos todos”

DESCARGAR

El presidente de la Agrícola Ganadera de La Pampa, Marcelo Rodríguez, dijo que la decisión de prorrogar la restricciones para la exportación de carnes del Gobierno nacional “no beneficia a la sociedad”.

“Estas medidas continúan en el tiempo y no benefician al sector productivo ni al resto de la sociedad porque lo que hemos perdido en el valor del precio en el ganado en pie no se ha reflejado en las góndolas de supermercados. Entonces, no estamos siendo beneficiados ni los productores ni los consumidores”, dijo.

Los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura prorrogaron hasta el 31 de octubre próximo las restricciones a las exportaciones de carne que, de acuerdo con fuentes oficiales, en julio último estuvieron “muy por encima del promedio histórico”.

Programa: Rebeldes sin cauce

Conducción: Facundo Baraybar y Carolina Moldes / Mariana Cornejo y Matías Sapegno

Días y horario: lunes a viernes, de 8 a 12 hs.

Emisora: LRA 3 Radio Nacional Santa Rosa (AM 730 y FM 95.9).