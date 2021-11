“La agenda de derecha busca perjudicar al pueblo trabajador”

El candidato a Diputado Nacional del FIT, Raúl Godoy, se refirió a la postura que tomará la izquierda para el Congreso Nacional ante temas de inminente tratamiento. En una rueda de consultas a candidatos y candidatas por Neuquén, en el programa La Vaca Atada de Radio Nacional Neuquén, Godoy dijo que las propuestas de referentes de Juntos por el Cambio para sacar la indemnización por despido o bajar la edad de imputabilidad son parte de una agenda de derecha que busca perjudicar al pueblo trabajador, quitar derechos y son retrógradas ante una situación de crisis internacional.

Respecto al tratamiento que tenga el eventual acuerdo con el FMI, Godoy fue contundente: “planteamos el desconocimiento soberano de la deuda y que se investigue legalmente los responsables políticos y materiales. No vamos a convalidar lo que siempre hemos denunciado durante años”.

El también obrero de FaSinPat, ex Zanon, aclaro: “queremos discutir desde otra lógica. No desde el reparto de la miseria sino la lógica de lo que nos merecemos y de lo que necesitamos para vivir. Estamos al lado de los que pelean por sus derechos y no le vamos a gestionar la miseria al capitalismo.