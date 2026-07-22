La agencia Moody’s subió la calificación crediticia de Argentina

La calificadora elevó la calificación crediticia de Argentina al pasar de Caa1 a B3 para los compromisos en moneda local y extranjera y modificó la perspectiva de estable a positiva, informó este martes el viceministro de Economía, José Luis Daza.

La nota fue celebrada por el presidente Javier Milei en su cuenta de X, donde sostuvo que “Todo Marcha Acorde al Plan”; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el vocero presidencial, Adrián Ravier, que destacó “esta vez es diferente”.

El viceministro de Economía remarcó que con esta decisión, las tres grandes calificadoras Moody's, S&P y Fitch quedan alineadas en B- por primera vez en más de una década.

Daza sostuvo que “miles de mandatos institucionales que exigen dos o tres agencias, o que utilizan la calificación promedio, tienen desde hoy luz verde para invertir en Argentina”.

Explicó que lo más importante está en el comunicado y manifestó que “el mensaje de Moody's es: esta vez es diferente”.

En ese contexto, citó el texto de la calificadora:

- "La mejora de la calificación refleja nuestra evaluación de que el riesgo de default de Argentina ha disminuido de manera significativa porque la estabilización macroeconómica ha superado la etapa inicial de ajuste y se ha transformado en una mejora más duradera de los fundamentos crediticios."

- "Los superávits fiscales sostenidos, la caída de la inflación y la continuidad de la liberalización económica fortalecen la credibilidad de las políticas y reducen la volatilidad macroeconómica."

- "A diferencia de los intentos de estabilización anteriores, que dependían en gran medida de medidas transitorias o de flujos externos de corto plazo, el ajuste actual se sustenta en una corrección sostenida de los desequilibrios fiscales, la eliminación del financiamiento monetario y de las distorsiones de mercado, la normalización progresiva del régimen monetario y cambiario, y el ingreso de inversiones reales."

- "La perspectiva Positiva refleja la expectativa de que el fortalecimiento del marco macroeconómico y de la posición externa de la Argentina continúe en el mediano plazo, a medida que los beneficios de la estabilización macroeconómica se combinen con una mejora estructural de las cuentas externas, impulsando una mayor acumulación de reservas."

- “La creciente aceptación social de la disciplina fiscal, un apoyo político cada vez más amplio a la estabilidad macroeconómica y la creciente importancia económica de las grandes inversiones en minería y energía sugieren que los futuros gobiernos tendrán incentivos mucho más fuertes para preservar los pilares del actual marco de política económica."

El viceministro de Economía expresó que “quizás este sea el mensaje más importante de todo el comunicado” y dijo que “Moody's considera que la estabilidad macroeconómica y la disciplina fiscal tienen crecientes probabilidades de perdurar más allá de este gobierno”.

Además, indicó que Moody's también elevó el techo de calificación para Argentina (Ba3 en moneda local y B1 en moneda extranjera) y consideró que “este es un detalle técnico muy importante”.

Porque “permitirá que muchas empresas argentinas con mejor perfil crediticio puedan obtener calificaciones más altas, reduciendo su costo de financiamiento y ampliando su acceso a los mercados internacionales”.

“Moody's no solo mejoró hoy la calificación de Argentina. También cambió la perspectiva de Estable a Positiva”, afirmó.

Y explicó que “eso significa que, si el programa económico continúa evolucionando como espera la agencia, considera más probable una nueva mejora de la calificación que una baja durante los próximos 12 a 18 meses”.

“Esta vez es diferente!”, aseguró Daza en su cuenta de X.