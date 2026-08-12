La actriz española Blanca Oteyza protagonizará "Margarita Xirgu" en el Palacio Libertad

A hora de llegar a la Argentina, la reconocida artista se hizo presente en los estudios de la emisora para conversar con Nora Briozzo, en “100% Nora” sobre el espectáculo Margarita Xirgu. Una actriz entre dos continentes, que podrá verse en la Sala Argentina del Palacio Libertad.

Blanca Oteyza, quien fue referente de la escena cultural argentina donde protagonizó piezas teatrales, películas y ciclos de televisión, regresó al país después de muchos años.

“Argentina ha sido y es mi lugar de adopción, y yo lo elegí muy libremente para venir. Me quedé 8 años, me casé y tuve mi primer hija, estrené en el Teatro Cervantes”.

“Muchísimo de lo que soy lo aprendí aquí. Estoy super orgullosa, para España tengo una mezcla media rara”, dijo sobre su identidad atravesada por su país natal y Argentina.

“Me vine persiguiendo un sueño, yo quería ser actriz”, reveló al recordar su primer viaje a la Argentina con apenas 20 años.

“Yo fluyo dentro de un caos”.

Sobre el espectáculo que protagonizará, precisó que "vamos a contar la historia humana de Margarita Xirgu, queríamos compartir la humanidad de esta mujer que abrió tantos caminos y está tan oculta".

"Ella es teatro".

La obra, dirigida por Javier Demaría, recorre la vida de Margarita Xirgu, una de las grandes figuras del teatro español y musa de Federico García Lorca.

Con música en vivo del bandoneonista Julio Coviello, el espectáculo propone un emotivo recorrido por su legado artístico y por los lazos culturales que unieron a España y la Argentina a través del teatro.

Las funciones están previstas para el viernes 14 y sábado 15 de agosto, a las 20 horas; y el domingo 16 y lunes 17 de agosto, a las 19 horas.