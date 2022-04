La actriz, bailarina y cantante que brilla en New York

En "Espléndida Siesta hablamos con Camila Figueiras Meriggi, la joven de 23 años es actriz cantante y bailarina.

a los 19 años una beca por mérito de audición para estudiar el Conservatorio de Teatro Musical en The American Musical and Dramatic Academy (AMDA), uno de los conservatorios de arte dramático más prestigiosos de los Estados Unidos.

Hoy, la artista argentina de 23 años, debuta en televisión al formar parte de la producción de And Just Like That (continuación de Sex and the City) para HBO, trabajando al lado de grandes figuras como Kristen Davis, Cynthia Nixon y Sarah Jessica Parker.

Dentro de su carrera, la joven artista participó en Buenos Aires de musicales tales como: Legally Blonde, Footloose, In The Heights, Les Miserables, We Will Rock You, como Meatloaf y Hairspray como Edna Turnblad. A su vez, ha realizado performances como Charity en Sweet Charity, Maria en The Sound of Music, Anastasia en Cinderella y ha interpretado distintos roles de Shakespeare como Paulina en The Winter 's Tale, Julieta en Romeo y Julieta y Rosalinda en As You Like It.

Desde los 5 años ha estado formándose en distintas disciplinas de baile como jazz, ballet, tap, salsa, dancehall, jazz funk, hip hop y theatre dance, al igual que canto y actuación.

Comenzó su carrera formándose en la Escuela de Baile de Reina Reech y Escuela de Danzas Hermanas Escudero con Vanina y Silvina. Asimismo, a lo largo de los años tomó clases con grandes profesores como Pilar Muerza, Sofia Rangone, Luli Brindisi, Andie Say entre otros antes de irse para New York. En su escuela se formó con profesores que a su vez formaron parte de grandes proyectos de la industria de Broadway como Chryssie Whitehead, Kathy Morath, Shiloh Goodin, Oren Korenblum Dee Tomasetta

Actualmente se prepara para cantar en el Super Arts Secret Cabaret Show en Brooklyn, NYC. Además se encuentra trabajando en su próximo show unipersonal con una puesta diferente, números de bailes, repertorio internacional y lo más esperado: el lanzamiento de su EP como cantautora, el mismo se llevará a cabo en unos meses.