La actividad pesquera tuvo un fuerte crecimiento interanual del 58% en septiembre

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que el crecimiento de la actividad pesquera en septiembre fue del 58,2% respecto a igual mes de 2024 y lideró el aumento del índice de la actividad económica.

Además, destacó que a fines de noviembre ya se superaron los desembarcos totales registrados en la misma fecha del año anterior en más de 50 mil toneladas.

La excelente campaña del calamar, que al 25 de noviembre alcanzó las 206.992 toneladas, un 34% más que en la misma fecha de 2024; y el promedio mantenido en la captura de la merluza hubbsi fueron los motores del crecimiento de la actividad en el sector pesquero.

En la Argentina, las principales zonas de pesca marítima se concentran en dos regiones: que son la bonaerense y la patagónica.

La bonaerense se desarrolla con el puerto de Mar del Plata como epicentro y en localidades como Necochea, Bahía Blanca y Bahía San Blas.

La patagónica que incluye puertos clave como Puerto Madryn, Puerto Deseado, Rawson y Ushuaia y dentro de estas regiones las áreas de pesca varían según las especies (como el langostino) y factores ambientales.

La capacidad pesquera argentina, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, promedia las 800 mil toneladas anuales desembarcadas.