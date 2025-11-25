La actividad económica volvió a crecer en septiembre y acumula un incremento del 5,2% en lo que va del año

El Estimador Mensual de Actividad Económica registró en septiembre un crecimiento del 0,5% respecto de agosto y un avance interanual del 5,2%, informó el Indec.

Así, el indicador de la actividad económica acumuló un incremento del 5,2% en lo que va del año en comparación con el mismo período de 2024.

Según el informe del Indec, 13 de los sectores relevados registraron subas frente al mismo mes del año pasado y entre ellos se destacaron los rubros Pesca, con un notable incremento interanual del 58,2%, e Intermediación financiera, que avanzó 39,7% en septiembre.

Además, el rubro Intermediación financiera fue el que más impulsó el crecimiento anual del Emae, mientras que en segundo lugar se ubicaron las Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con una expansión del 5% en el último año.

Por el contrario, solo dos sectores registraron retrocesos interanuales y fueron la Industria manufacturera, que cayó 1%, y la Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, con una baja del 0,7%.

En el primer trimestre del año, el PBI creció un 5,8%, en el segundo un 6,3% y ahora en el tercero, alcanzó un 5,2%.

El crecimiento experimentado en el tercer trimestre de 2025 permitió encadenar tres meses consecutivos al alza y evitó ingresar en una recesión técnica, un fenómeno que ocurre cuando la economía registra dos trimestres consecutivos de caída en el PBI.

“En septiembre la actividad creció 0,5% mensual y 5,2% interanual y superó en 0,2% el nivel de febrero de 2025 y 5% el de noviembre de 2023, lo que marca que el orden macro permitió proteger a las familias de la volatilidad financiera generada por el ruido político en los meses pre electorales”, aseguró Martín Vauthier, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y hombre de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo.