La actividad económica tuvo un fuerte crecimiento interanual en junio

El Estimador Mensual de la Actividad Económica que elabora el INDEC registró en junio un aumento interanual del 6,4% y completó un incremento del 6,2% en el primer semestre de este año en relación al mismo período de 2024.

El dato fue celebrado por el ministro de Economía Luis Caputo, quien destacó que la baja entre junio y mayo de este año fue de apenas el 0,7%.

El relevamiento del Indec destacó que hubo 12 sectores que mostraron mejoras contra el mismo mes del año pasado, entre los que se destacaron Intermediación financiera y Comercio mayorista, minorista y reparaciones.

En tanto, 3 sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual.

Las mayores bajas se dieron en los rubros Pesca, Administración Pública y Defensa, Prepagas y Servicios Comunitarios, Sociales y Personales.

La actividad de Comercio mayorista, minorista y reparaciones (+11,5%) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del índice, seguida de Industria manufacturera (+7,8%) e Intermediación financiera (+28,7%).

Asimismo, las actividades de Pesca (-74,6%); Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,7%) y Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-0,7%) le restan 0,20 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE.