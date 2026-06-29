La actividad económica creció en el primer cuatrimestre en relación a igual período de 2025

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) acumuló un crecimiento de 2,1% en los primeros cuatro meses del año en relación a igual período de 2025, con una suba interanual de 1,6% en abril y una baja de 1,5% mensual en la serie desestacionalizada.

El indicador tendencia-ciclo, que permite evaluar la dinámica subyacente de la economía más allá de la volatilidad de corto plazo, registró una suba de 0,3% mensual y acumula 25 meses de crecimiento, según datos del Indec.

De esta manera, se trata de la fase expansiva más larga del indicador en casi 15 años.

De los 15 sectores que integran el Emae, siete registraron mejoras en la comparación con abril del año pasado.

Los mayores incrementos correspondieron a Explotación de minas y canteras, con un crecimiento del 17,1%, y a Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que avanzó 10,9% y fue el sector con mayor aporte al resultado general.

Entre ambos explicaron 1,8 puntos porcentuales del crecimiento interanual del indicador.

En contraste, ocho sectores mostraron caídas, encabezados por Pesca (-28,4%), Industria manufacturera (-2,9%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,2%), que en conjunto restaron 0,9 puntos porcentuales al Emae.

El informe también evidenció que algunas actividades que habían mostrado una recuperación durante marzo volvieron a terreno negativo en abril.

La Construcción pasó de crecer 8,3% a retroceder 1,8%, mientras que Industria manufacturera cambió de una expansión del 5,2% a una baja del 2,9%.

En tanto, Comercio mayorista, minorista y reparaciones pasó de un alza del 4,2% a una caída del 3,2%.

La baja de abril también superó las previsiones de las consultoras privadas. Mientras Analytica proyectaba un retroceso mensual cercano al 0,8%, el Centro de Investigación del Ciclo Económico (Cicec) incluso esperaba una leve mejora respecto de marzo.