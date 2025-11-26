La actividad económica creció 0,5% en septiembre y acumuló un alza de 5,2% en el año

La actividad económica creció 0,5% en septiembre respecto a agosto y registró un avance interanual de 5%, según los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). A la vez, el indicador acumuló un crecimiento de 5,2% en lo que va del año, en comparación con el mismo período de 2024.

El analista económico Sebastián Cao dialogó con Creer o reventar y destacó que "la actividad económica viene creciendo".

"Hay una mayor predisposición a consumir hoy y no correr al dólar como refugio, sino a mejorar el nivel de vida que está dado generalmente por el consumo", expresó.

En ese marco, Cao manifestó que "hay mayor confianza en lo que viene, en el futuro, porque no se está guardando ahorro para después".