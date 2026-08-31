La actividad de la cadena agropecuaria creció 12% interanual en julio

La evolución responde a "una producción histórica de trigo y maíz, la mayor cosecha de girasol del siglo y el mayor volumen de soja desde la campaña 2018/19"

En tanto, con relación a junio avanzó 0,2%, según el Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR) que elabora la Bolsa de Comercio de Rosario.

En el desglose de los rubros, "cinco de las doce series que integran el índice presentaron variaciones mensuales positivas".

Entre estas, "la molienda de soja creció 1,1%, la producción de leche aumentó 0,6% y el avance de las labores agrícolas registró una suba del 0,4%".

En contraste, varias actividades industriales y extractivas mostraron bajas mensuales. Las mermas afectaron a "la molienda de cebada (-2,4%) y de trigo (-0,5%)", mientras que "la faena bovina retrocedió 1,2% y la aviar, 0,6%".

Por el lado de los cultivos primarios, el informe reportó que "durante julio finalizó la cosecha de soja, con una producción estimada en 51,1 Mt", y "la siembra de trigo avanzó 22 puntos porcentuales, cubriendo el 95% de un área estimada de 7 millones de hectáreas".

En el comercio exterior, las exportaciones medidas en valor cayeron un 0,6% intermensual.

No obstante, el índice sectorial de exportaciones "se ubicó 2,7% por encima de julio de 2025 y acumuló trece meses consecutivos de crecimiento interanual".

En cuanto al volumen físico despachado, la entidad reportó que "durante julio se exportaron 10,5 Mt de productos correspondientes a los nueve complejos considerados", un volumen que se posiciona "un 3% más que un año atrás y un 16% por encima del promedio de los últimos cinco años".