"La acción judicial contra Cristina, esta viciada y es parte del lawfare"

El secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Delfor Brizuela se refirió sobre la persecución judicial contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner: "Es un nuevo episodio del lawfare contra los lideres populares, en la Argentina y en Latinoamérica, eso lo tenemos muy claro. La acción judicial esta viciada contra Cristina, es una campaña que tiene una pata judicial muy fuerte, con fiscales y jueces con grandes vínculos con el gobierno anterior. Y usan las herramientas judiciales para perseguir a sus opositores. Es lamentable que tengamos esta justicia."

Además, en la ocasión, Brizuela aclaró que "las fotos del viaje con militantes y ex presos políticos, no fue hacia las movilizaciones en Buenos Aires, sino de regreso de Trelew," con motivo del 50° aniversario de la masacre, durante la dictadura de Lanusse. Y en este contexto, "Pocho" reflexionó: "Muchos de los compañeros, decían que, hoy la patria esta siendo fusilada como hace 50 años, ya no con los fals, sino con las armas de una justicia cómplice de los poderosos, para perseguir y proscribir a Cristina."

