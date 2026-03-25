La abogada acusada de racismo en Brasil no irá presa y podrá volver a la Argentina

Este martes, Agostina Páez, la abogada argentina acusada de realizar gestos racistas en Río de Janeiro, se presentó a una audiencia de Instrucción y Juzgamiento en el Tribunal Penal N°37, donde se resolvió que no irá presa y podrá regresar al país.

La periodista brasileña Leticia Navarro dialogó con Nico Yacoy y el equipo de Primer Round y explicó los alcances de la decisión judicial, al destacar la importancia del proceso y el desarrollo de la audiencia en la que participaron las partes involucradas.

"Ayer fue un día clave. Esto involucraba a dos países importantes que son hermanos y se solucionó de la manera más positiva posible para Agostina, que estaba por ser acusada y cumplir 15 años. Esto se pasaba de una desproporcionalidad y fue incluso hablado en los medios y la opinión pública brasileña", expresó.

El fallo se produjo luego de la presentación de la acusación y la querella, en un caso que generó repercusión tanto en Brasil como en Argentina.

Cabe recordar que la joven de Santiago del Estero estaba de vacaciones con sus amigas cuando fue grabada haciendo gestos racistas a la salida de un bar de Ipanema. La repercusión fue tal que, tras una denuncia de los empleados agredidos, se ordenó su detención.

Desde entonces, la abogada de 29 años estuvo imputada por tres hechos de injuria racial, un delito que en Brasil tiene penas severas. Según el Código Penal brasileño, se castiga con entre dos y cinco años de prisión por cada episodio.

Esto significa que, en el escenario más grave, la condena podría haber llegado hasta los 15 años de cárcel si el tribunal decidía aplicar la pena máxima por cada uno de los hechos denunciados.