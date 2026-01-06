ENTREVISTA A DANIEL VON ZEDWITZ

La 39ª Fiesta Nacional del Chivo en Malargüe arranca este miércoles y habrá artistas de todo el país

El director de Turismo de la Municipalidad de Malargüe Daniel Von Zedtwitz conversó con el equipo de Ramos Generales sobre la esta celebración que se extenderá desde el miércoles 7 al domingo 11 de enero y contó cuáles son las novedades de la misma en Radio Nacional.

"Mañana arranca esta fiesta con la bendición de los frutos, la vendimia y con muchos artistas de todo el país. El miércoles 7 estarán actuando Los Trovadores de Cuyo, Maggie Cullen; el jueves 8 estará Cristián Herrera, Las Voces del Salitral; el viernes se hará la selección de la Reina de la Fiesta; el sábado 9 estará La Kuppe", mencionó.

La fiesta se televisará por la TV Pública desde el miércoles hasta el sábado 10 de enero y se verá desde las 21 hasta las 03.