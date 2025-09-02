L-Gante no pudo salir del país por incumplir con la cuota alimentaria de su hija

El cantante L-Gante no pudo salir de Argentina porque está inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos debido a la falta de pago de la cuota alimentaria de su hija Jamaica, una medida judicial que le impide salir del país y que ya provocó la cancelación de sus shows en Uruguay.

La abogada Ana Rosenfeld, en diálogo con Nunca es tarde, remarcó que el cantante, L-Gante “incumplió con sus obligaciones. Está claro que el pedido de la madre de su hija tuvo esta respuesta judicial al no recibir lo acordado que está en el orden de los 5 mil dólares mensuales”.

Rosenfeld indicó que “la inscripción al Registro de Deudores Alimentarios Morosos lo establece el magistrado a cargo del proceso judicial y establece los montos y las formas de pago”.