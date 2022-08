Kofman: "Estamos muy preocupados por el futuro del país"

Desde el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe emitieron un comunicado donde expresan "No a las proscripciones mediático judiciales: No podemos menos que pronunciarnos en repudio a la persecución autoritaria e ilegal que ejerce el Partido Judicial Macrista, en alianza estrecha con los medios de comunicación hegemónicos, contra la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A esto se suma la represión violenta de la policía de Rodríguez Larreta contra las manifestaciones pacíficas en su defensa". Por este motivo, Nacionalmente se comunicó con Hugo Kofman, integrante del Foro, quien expresó su repudio ante la situación de persecución judicial que está atravesando la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Estamos muy preocupados por el futuro del país" comenzó expresando Kofman, por lo que también agregó "a quienes vivimos las proscripciones del peronismo, esta situación nos la recuerda mucho pero con otra modalidad". En este sentido, desde el Foro manifestaron su rechazo ante el pedido expresado por el Fiscal Luciani mediante el cual solicita la detención de la ex presidenta. Así mismo expresaron "Cristina sigue teniendo un fuerte arraigo popular, fiel a su proyecto, vinculado con los derechos humanos como también lo hizo Néstor (Kirchner) con el cual nos sentimos muy identificados”.