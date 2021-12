Kinesiólogos y kinesiólogas que trabajan para Osep denuncian irregularidades

DESCARGAR

Roberto Becerra dialogó con el programa Muchas Gracias y denunció junto a una de sus colegas que se los ha desplazado de su trabajo en forma abusiva, evitando adjudicarles tareas. “Ahora estamos en delegaciones pero siempre hemos trabajado en el hospital El Carmen, se nos desplazó incluso durante la pandemia”.

“Nosotros hemos denunciado que no queremos ser ñoquis, necesitamos que nos escuchen, pero la sociedad y los afiliados de Osep deben estar al tanto de esta situación… No tenemos sumarios, ni apercibimientos, ni llamados de atención. Yo trabajo desde hace 17 años en el Hospital El Carmen. Entendemos que es una represalia y que se ha hecho personal” afirmó la licenciada Sandra Bragagnolo.

“No nos han dado razones fundamentadas, podemos presumir que hace dos años atrás me sacaron del servicio de rehabilitación a sala común con extensiones horarios. Pasado un par de meses esto no sucedió y cuando me enteré que estas extensiones fueron otorgadas a dedo a otros profesionales, lo planteé a las autoridades y fui violentado”, afirmó Roberto Becerra.

“La gente de adentro de la Osep, por miedo a las represalias no sale abiertamente a apoyarnos. También lo hemos denunciado a la subsecretaría de trabajo, la legislatura y a la justicia. Yo estoy yendo a trabajar 12 horas los martes y los jueves, firmo la planilla y no hago nada” expresó Becerra.

Por su parte, la licenciada Sandra Bragagnolo aseguró que la han trasladado a un sector administrativo donde no se puede desempeñar en su función profesional. Y por otra parte nos hemos enterado que se ha contratado a otros profesionales y se les está pagando aparte, sin convocarnos a trabajar a nosotros.

“Le escribimos una carta al gobernador, él pidió un informe a la Osep, pero está frenado desde el 5 de noviembre”, aseguró Becerra.

"Es necesario terminar con esto", afirmó la Licenciada Bragagnolo. "Es un acto total de mala fe porque nadie de la obra social se ha comunicado con nosotros. No tenemos nada que ver con esta gente, somos dos profesionales de la salud que simplemente queremos atender pacientes como siempre".