Kicillof presentó el Fondo para la Reactivación del Turismo y la Cultura

El gobernador Axel Kicillof presentó la segunda edición del Fondo Especial Municipal para la Reactivación del Turismo y la Cultura. El evento se llevó a cabo en el Hotel Provincial de Sierra de la Ventana, junto al ministro de Producción, Ciencia e innovación Tecnológica, Augusto Costa, e intendentes de la región.

“Sabemos que ante situaciones de crisis, ante calamidades, que no son nacionales, provinciales sino mundiales se pueden tomar dos actitudes. Una es la de la crítica obstinada e infundada y la otra es la de ponerse en la carne de quienes están experimentando una situación muy complicada. Hoy estamos dando una muestra de como interpretamos nosotros que hay que enfrentar esta pandemia. Hace tres meses entregamos el primer fondo. Pensar en una temporada turística era una misión imposible. Nos propusimos enfrentar la pandemia con un estado presente”, manifestó el mandatario provincial ante un nutrido grupo de invitados.

El gobernador Kicillof, señaló que “lo que permitió tener en este momento un verano, tener nuestros balnearios, nuestros centros turísticos con un nivel de ocupación que no es el que tuvo en años sin pandemia, pero que es mucho mejor del que muchos esperaban es producto de una decisión política. Se distribuyeron 300 millones de pesos entre los municipios de la provincia. Nos propusimos darles una mano en el peor momento. El Estado no puede resolver este virus que no ha podido resolver nadie en ningún lado del mundo, pero lo que si puede hacer es dar la mano, poner el hombro y estar presente”.