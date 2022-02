Kicillof: "Hay buenas noticias para la Argentina y para los bonaerenses”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dialogó con el Panorama Nacional de Noticias de Radio Nacional, a su vuelta de la gira presidencial por Rusia, China y Barbados. “Hay buenas noticias para la Argentina y para los bonaerenses”, dijo.

"Hablamos de importantísimas inversiones", señaló el mandatario bonaerense. "Hubo una recepción e interés muy grande. Tenemos una asociación estratégica integral, firmada en 2015 cuando Cristina Fernández era presidenta, que desembocó en inversiones muy grandes. Luego vinieron cuatro años, con una inclinación muy grande del gobierno anterior, con Estados Unidos y el FMI que pueden ser plata pero no inversiones".

"En este viaje se demostró que Argentina no es de Rusia, ni de China ni de Estados Unidos sino que tiene que encontrar aquellos socios estratégicos que tengan una conveniencia mutua y que estén dispuestos a hacer inversiones reales", dijo el gobernador Kicillof al aire de Radio Nacional. "No hay que casarse con nadie. La integración en el mundo no es hacerse amigo de un país sino de todos los que nos sirvan".

Además, se refirió a la construcción de la nueva central atómica Atucha III. "Era algo que habíamos acordado en 2014 y que el macrismo interrumpió. Hoy la necesidad de energía es clara. Esta no es una energía verde, pero es menos contaminante. Hay mucho interés en el mundo. Lo que se firmó es la construcción de Atucha III con una inversión muy importante, son 8300 millones de dólares".

Durante la entrevista exclusiva, a poco del regreso de la gira en la que acompañó al presidente Alberto Fernández, Kicillof desarrolló también su mirada sobre el record turístico. "Lo que pasó este verano fue producto de políticas públicas. De una reactivación que viene con el hecho que la pandemia, a través de la vacuna se logró que no fuera tan peligrosa. Tenemos un verano record en toda la provincia de Buenos Aires".

Por último, el gobernador Kicillof se manifestó respecto al inicio de clases anunciado para el próximo 2 de marzo. "Hay que preparar las escuelas y reforzar las tareas de revinculación, mantenimiento y terminalidad en las escuelas. Han sido dos años de pandemia y a nivel mundial la educación se vio resentida y lo que estamos haciendo es invertir muy fuerte. Esperamos un año 2022 muy distinto".