Kicillof encabezó la entrega de escrituras gratuitas

Fue junto al ministro Julio Alak y el intendente Carlos Sánchez. Además, el Gobernador visitó obras educativas en el marco de Escuelas a la Obra y recorrió el vacunatorio municipal.

En el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes el acto de entrega de 192 títulos de propiedad gratuitos para familias del municipio de Tres Arroyos. Fue en la Plaza San Martín, junto al intendente local, Carlos Sánchez; a los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; y de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini; el subsecretario de Transporte, Alejo Supply; y el diputado provincial Carlos “Cuto” Moreno.

En ese marco, Kicillof destacó que “este programa es imprescindible para garantizar el derecho de 800 mil familias de la Provincia que no cuentan con las escrituras de sus casas”. “No tener el título de propiedad implica que sea muy complicado vender la vivienda, obtener un crédito y, sobre todo, dejarla en herencia para los que vienen después”, enfatizó.

“Estamos avanzando con la reparación de un derecho que hace a la seguridad jurídica de nuestro pueblo y que no se abordó durante años”, sostuvo el Gobernador y detalló que “como hay problemas que el mercado no resuelve, decidimos que las escrituras sean gratuitas y sin deuda inmobiliaria, fruto del trabajo articulado entre la Provincia y los municipios”.

La entrega de escrituras se desarrolló en jornadas en las que se facilitaron 1.523 títulos de propiedad gratuitos para vecinos y vecinas del sudoeste bonaerense, alcanzando también a los partidos de Bolívar, Adolfo Gonzales Chaves, Daireaux, Tres Lomas, Monte Hermoso, Laprida, Villarino, Guaminí, Coronel Suárez, Salliqueló y Benito Juárez.

El programa “Mi Escritura, Mi Casa” fue impulsado por el Gobierno de la Provincia a principios de 2020 con el objetivo de brindar seguridad jurídica a quienes no pueden solventar económicamente los honorarios de un escribano particular.

El intendente Sánchez remarcó: “La Escribanía General de Gobierno de la Provincia nos tiene acostumbrados a desarrollar estos actos, que son muy emotivos e importantes para cada familia del municipio que podrá contar con la escritura de su vivienda”. “Estamos muy contentos con esta visita y por la recorrida por las obras que, en su mayoría, cuentan con un fuerte apoyo de la Provincia”, dijo.

Recorrida por las obras en escuelas

Además, junto a la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, el Gobernador recorrió las obras de tres instituciones educativas que se planificaron en el marco del programa Escuelas a la Obra.

Una de ellas se desarrolla sobre la Escuela Primaria N° 9 de Villa de las Américas, donde con una inversión de 47 millones de pesos se retomaron las tareas que habían sido paralizadas.

Allí, Kicillof subrayó que “aun durante la pandemia, pudimos resolver los problemas que se generaron por cuatro años de obras interrumpidas”. “Esta obra emblemática es una de las 44 que se están llevando a cabo en distintas escuelas del distrito, donde seguimos trabajando para ampliar el sistema educativo”, añadió.

Por otro lado, visitó las obras ya terminadas en el edificio que comparten las escuelas Primaria N° 5 y la Secundaria N° 4, reacondicionado con una inversión de 20 millones de pesos tras haber sufrido un incendio en noviembre de 2019 producto de un hecho vandálico.

“Escuelas a la Obra es un programa que se inició antes de la pandemia y no se interrumpió en ningún momento, concluyendo ya más de 3.200 intervenciones en establecimientos educativos de toda la Provincia”, señaló Kicillof y remarcó: “Luego de una etapa en la que no se invertía, se destruían los salarios y se perseguía a las y los docentes, ahora estamos invirtiendo en la educación, arreglando las escuelas y contando con las y los maestros para brindar el apoyo que nos permita recuperar los contenidos perdidos debido a la pandemia”.