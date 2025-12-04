"Kicillof creó cargos en empresas provinciales a cambio de que le aprueben el endeudamiento"

El peronismo bonaerense consiguió los votos de la oposición para llegar a los dos tercios y aprobó en la Legislatura la autorización de endeudamiento de Axel Kicillof por USD 3.035 millones.

Durante todo el día se negoció un discrecional reparto de cargos tanto para el peronismo como para la oposición.

Los lugares más preciados involucran al directorio del Banco Provincia, asientos en el Consejo de Educación y el Tribunal fiscal de Apelación.

En este contexto la diputada provincial Florencia Retamoso conversó con Nicolás Yacoy sobre la escasa actividad parlamentaria en la ciudad de La Plata, algunos curiosidades de la sesión y su mirada respecto del endeudamiento en el distrito.

“Hace dos años que la provincia de Buenos Aires viene con presupuesto prorrogado por la interna del oficialismo y con eso, además de reconocer que no funciona, pide apoyo para un nuevo endeudamiento”.

“Para lograr acuerdos políticos Kicillof creó nuevos cargo en empresas de la provincia a cambio de apoyo para ese endeudamiento”.

Para Retamoso, Kicillof repite la fórmula aplicada por el Gobierno Nacional en los últimos años que dejó al país con un fuerte déficit y que ahora Javier Milei está corrigiendo.

“Si gasto más de lo que gano vivo en un mundo irreal, Kicillof financió cosas que ahora no puede pagar y ahora pide apoyo para endeudarse”.