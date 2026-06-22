Keir Starmer anunció su renuncia como primer ministro británico

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció este lunes su dimisión como líder del Partido Laborista y confirmó que dejará el cargo una vez que la fuerza política elija a su sucesor. La decisión pone fin a una gestión que comenzó en julio de 2024, cuando logró una contundente victoria electoral que devolvió al laborismo al poder tras más de una década de gobiernos conservadores.

En un mensaje pronunciado frente a la residencia oficial de Downing Street, Starmer explicó que llegó a la conclusión de que ya no era la persona indicada para conducir al partido hacia las próximas elecciones generales. Sin embargo, aclaró que permanecerá como primer ministro interino hasta que finalice el proceso interno de selección de un nuevo líder.

La renuncia se produce luego de varios meses de creciente presión dentro del propio Partido Laborista. Diversos sectores cuestionaban la caída en la popularidad del gobierno, los resultados adversos obtenidos en recientes elecciones locales y las dificultades para consolidar una agenda política capaz de revertir el avance de fuerzas opositoras.

Según informó la prensa británica, el proceso para elegir al nuevo líder comenzará formalmente el 9 de julio y la intención es que el reemplazante esté definido antes de la reapertura del Parlamento en septiembre. Entre los nombres con mayores posibilidades aparece Andy Burnham, exalcalde de Manchester y una de las figuras más influyentes del laborismo actual.

Durante su discurso de despedida, Starmer defendió el legado de su administración y destacó medidas vinculadas al crecimiento económico, la reducción de listas de espera en el sistema sanitario y la recuperación de la posición internacional del Reino Unido. También afirmó que colaborará para garantizar una transición ordenada dentro del gobierno.

La salida de Starmer abre una nueva etapa para la política británica en un contexto marcado por desafíos económicos, debates sobre inmigración y el crecimiento de nuevas fuerzas políticas que han alterado el tradicional equilibrio entre laboristas y conservadores. El resultado de la elección interna del Partido Laborista será determinante para definir el rumbo del gobierno en los próximos años.