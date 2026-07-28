"Keiko Fujimori tendrá que construir poder en pocos meses y ganarse el apoyo de la población"

Augusto Álvarez Rodrich, economista y periodista peruano contó algunos detalles del acto de asunción de Keiko Fujimori, quien asumió la presidencia de ese país en un acto que tuvo, entre otros invitados, al presidente Javier Milei.

La lucha contra la inseguridad y la atención de los segmentos más vulnerables de la población fueron los temas que Fujimori destacó en su discurso inaugural de unos 50 minutos.

Rodrich destacó que la mandataria adelantó que reemplazará a la policía por fuerzas militares y propondrá una fuerte reforma del sistema carcelaria.

La inestabilidad política que Perú ha sufrido en los últimos años es uno de los mayores desafíos que tiene esta nueva gestión.

Este Gobierno no tiene un cheque en blanco, ganó sólo por el 0.27% de los votos por eso debe formar cuadros políticos en el corto plazo y mostrar gestión para ganarse el apoyo de la población.