Kast reiteró el respaldo de Chile a los legítimos derechos de soberanía de Argentina sobre Malvinas

El presidente de Chile reafirmó la necesidad de que los Gobiernos de Argentina y del Reino Unido reanuden las negociaciones para encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía.

Así lo informó un comunicado conjunto de las cancillerías de Argentina y Chile sobre la reunión que mantuvieron este lunes el presidente Javier Milei y Antonio Kast, y en la que también instruyeron a los cancilleres a mantener una reunión de trabajo ampliada para generar la atracción de inversiones recíprocas y externas.

Además pidieron trabajar en la expansión del comercio bilateral, regional y hacia terceros mercados; la integración y complementación energética y minera, y la generación de oportunidades para el sector privado, entre otros puntos.

La visita, que representó el primer viaje internacional de Kast desde su asunción, se dio bajo el marco simbólico del aniversario de la Batalla de Maipú, pero con una agenda pragmática volcada a la inversión privada y la seguridad regional.

El titular del Ejecutivo chileno reafirmó ante Milei la necesidad de que el Reino Unido retome las negociaciones de manera urgente para alcanzar una solución pacífica y definitiva siguiendo el mandato de las Naciones Unidas.

Este gesto fue agradecido especialmente por el mandatario argentino, consolidando un bloque diplomático sólido frente a la disputa de soberanía en el Atlántico Sur.

En cuanto a la agenda comercial, los mandatarios instruyeron a sus cancilleres a trabajar en la generación de mejores condiciones para la atracción de inversiones recíprocas y externas entendiendo que la integración energética y minera es la llave para el crecimiento de ambos países.

En este sentido, se acordó potenciar el Acuerdo de Complementación Económica (ACE 35) y avanzar en la modernización de los pasos fronterizos a través de la digitalización, con el fin de reducir costos logísticos y facilitar el tránsito de mercaderías hacia terceros mercados.

Además, la agenda de seguridad ocupó un lugar central con énfasis en la lucha contra el crimen organizado.

En ese sentido, el canciller chileno agradeció el apoyo de Argentina en el proceso de extradición de Galvarino Apablaza.