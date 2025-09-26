Karina Ranni recordó los grandes éxitos de "Las Primas"

En una muy entretenida charla con andrea Bisso y Carla Ruiz, la cantante y actriz recordó sus inicios, la actuación, la música, la fama, el fervor popular por sus canciones, las giras y mucho más.

Contó la historia real que motivó la canción "Sacá la mano Antonio" y otras tantas anécdotas de aquellos años de popularidad del grupo musical.

"Fue una etapa en la que Las Primas marcaron un estilo que llegó a hombres y mujeres por igual, a varias generaciones e incluso a la familia" "Por suerte hay como una vuelta de todo eso "retro"; la música invita a bailar a divertirse y a pasarla bien".

Ranni recordó que tras su debut televisivo en "La Noticia Rebelde", participó de un casting en el que quedó como integrante del grupo Las Primas, con la que no solo hizo música sino que viajo por varios países dando presentaciones.