Karina Milei y Manuel Adorni visitaron Vaca Muerta

La secretaria general de la Presidencia y el jefe de Gabinete recorrieron este jueves Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, donde encabezaron una agenda de actividades vinculadas al desarrollo energético y la proyección internacional del país.

En ese contexto, YPF recibió el certificado de Marca País Argentina, que reconoce a la empresa como un actor clave en la proyección internacional de la identidad productiva nacional por su trayectoria, su escala productiva y rol estratégico en el desarrollo económico del país.

La Marca País Argentina es una herramienta que impulsa la percepción internacional, potencia las exportaciones de bienes y servicios, favorece la atracción de inversiones y turismo, y promueve el talento argentino en los mercados globales.

Karina Milei y Adorni recorrieron un equipo de perforación y pozos en producción en Loma Campana, uno de los principales polos energéticos a nivel global.

Allí pudieron observar cómo la actividad de campo se optimiza desde los RTIC de Buenos Aires y Neuquén.

Los funcionarios estuvieron acompañados por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y el titular de la Agencia Argentina para la Promoción de las Inversiones y el Comercio Internacional, Diego Sucalesca, quienes destacaron el rol estratégico de la compañía en el desarrollo energético del país.

También participaron Guillermo Garat, vicepresidente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing; Lisandro Deleonardis, vicepresidente de Asuntos Públicos; y Matías Farina, vicepresidente ejecutivo Upstream.