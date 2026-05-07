Karina Milei recorre inversiones mineras en San Juan

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recorrió la planta Caleras San Juan S.A. y mantuvo una charla con directivos de la empresa, durante su visita a la provincia en el Día de la Minería.

Estuvo acompañada por los ministros del Interior, Diego Santilli; y Justicia, Juan Bautista Mahiques; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego.

La funcionaria participará además de la Expo San Juan Minera 2026, que del 6 al 8 de mayo en el Estadio del Bicentenario, reunirá a más de 500 empresas y delegaciones de más de 20 países.

Desde 2006, ofrece tres días de encuentro en territorio productivo donde la industria genera nuevos negocios y acuerdos, y define su agenda futura: proveedores, operadoras, gobierno, inversores y comunidad, en un mismo lugar.

Cada edición se consolida como el espacio donde se toman decisiones, se establecen alianzas y se anticipan las tendencias que van a marcar al sector en los próximos años.