Karina Milei recibió a los diputados electos de LLA: "Fue una reunión muy fructífera"

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió ayer a los diputados electos de La Libertad Avanza en la Casa Rosada. El encuentro comenzó a las 13, duró más de una hora y se realizó en el salón Héroes de Malvinas.

En comunicación con Creer o reventar, el diputado electo de LLA por La Rioja, Gino Visconti, destacó que "fue una reunión muy fructífera" y agregó: "Nos pusieron en contexto de los lugares, las herramientas y todas las consideraciones que tenemos que tener a la hora de empezar a trabajar".

En ese marco, sostuvo que el encuentro también "fue para hacer un vínculo previo a ingresar al recinto y nos empecemos a conocer " y agregó: "Somos consientes para lo que la gente nos eligió, es un gran desafío y vamos a estar a la altura".