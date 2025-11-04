Karina Milei instó a los diputados de la Libertad Avanza a profundizar el camino de las reformas en el Congreso

La presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, encabezó este martes un encuentro de trabajo con los diputados nacionales electos que asumirán sus bancas el próximo 10 de diciembre, en el Salón Héroes de Malvinas de Casa Rosada.

Durante la reunión se repasaron los principales lineamientos políticos y legislativos para la próxima etapa de gobierno, con foco en profundizar el camino de las reformas y consolidar la agenda de libertad económica e institucional impulsada por el Presidente Javier Milei.

Karina Milei destacó la importancia del compromiso de la nueva camada parlamentaria y señaló que Argentina “está frente a un momento histórico donde el Congreso tendrá un rol fundamental para acompañar las transformaciones que la Argentina necesita”.

Asimismo, remarcó que el bloque estará compuesto por “representantes que llegan al Congreso para defender con convicción las ideas de la libertad que hará a la Argentina prospera para siempre”.

Los diputados presentes reafirmaron su voluntad de trabajar de manera coordinada con el Poder Ejecutivo y el espacio nacional, y pusieron en valor el respaldo de los argentinos a la agenda de cambio expresada en las urnas.

El encuentro forma parte del proceso de preparación institucional para la asunción de los nuevos legisladores, que serán protagonistas de la próxima etapa del proyecto político de La Libertad Avanza.

Algunos de los oradores: Karina Milei (Presidente de LLA), Patricia Bullrich, Gabriel Bornoroni (Jefe de bloque LLA Diputados), la diputada nacional Nadia Márquez y el ex Senador nacional Eduardo Menem, autor del libro Derecho Procesal Parlamentario, entre otras publicaciones.