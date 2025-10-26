Karina Milei y Diego Santilli, satisfechos con el resultado de la elección 

La secretaria general de Presidencia habló en la puerta del búnker de La Libertad Avanza, acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem.

"Ha sido un comicio muy tranquilo, en paz. Estamos muy contentos porque La Libertad Avanza estuvo en los 24 distritos por primera vez", recalcó Karina Milei.

También agradeció a los argentinos que fueron a votar y pidió a todos los fiscales que "están cuidando los votos que por favor se queden hasta último momento".

“Estamos contentos también con la Boleta Única y ese es un logro de este gobierno”, remarcó sobre el nuevo sistema de votación.

Diego Santilli, el primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, consideró que su espacio hizo "una muy buena elección" y aseguró que estaría "descontando en la provincia de Buenos Aires".

También declaró, al arribar el bunker partidario, que ahora "hay que seguir trabajando por los cambios que el país necesita".