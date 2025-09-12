Karina Milei encabezó en Tucumán el lanzamiento de La Libertad Avanza junto a Menem y Catalán

En Tucumán se concretó el lanzamiento formal de la campaña legislativa de La Libertad Avanza (LLA) para las próximas elecciones nacionales del 26 de octubre, en un acto encabezado por Karina Milei, Martín Menem y Lisandro Catalán en el Club Villa Luján. Durante el evento, se presentó a los candidatos locales y se reafirmó el mensaje del gobierno nacional.

Federico Pelli, candidato a diputado nacional por LLA en Tucumán, dialogó con el equipo de Creer o reventar y sostuvo que desde hace 23 años en la provincia se lleva a cabo "la política del apriete, la amenaza y la extorsión", tras décadas de gestión peronista. "Tucumán en muchas cosas es parecida a Formosa", resumió.

"El nivel de degradación en Tucumán viene desde 2003. En educación, las escuelas se caen a pedazos y, en cuanto a seguridad, fuimos la provincia más violenta del país con más asesinatos hace pocos años atrás fruto de estas administraciones. En el tema narcotráfico tenemos una consolidación de consumo, somos provincia de tránsito y también tenemos producción. Todas las variables se vieron deterioradas en estos últimos 23 años", detalló.

Tras agradecer la presencia de la dirigencia nacional y provincial, Pelli subrayó que su espacio llega con la expectativa de renovar confianza y generar cambios reales.

"Les estamos dando la esperanza a la gente que luego del 26 del octubre, si LLA y el presidente Milei consiguen un músculo político más robusto en el Congreso vamos a poder avanzar en todas las reformas de segunda generación que son las que van a la micro", expresó el candidato.

Durante su discurso de ayer, Karina Milei afirmó que el gobierno nacional “está más fuerte que nunca” y llamó a los tucumanos a tener “confianza, esperanza” porque los cambios económicos “ya están en marcha y pronto serán más notables”. Recalcó la necesidad de respaldar a LLA para lograr mayor representación en el Congreso.