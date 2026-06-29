Karina Milei destacó el éxito de la primera Semana de la Carne Argentina en EE. UU.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo un encuentro de trabajo con autoridades del programa, en el que repasaron el éxito sin precedentes de la primera Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, una acción de promoción comercial que favoreció el incremento de exportaciones al mercado estadounidense, uno de los más exigentes del mundo.

La reunión fue con el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, y directivos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA),

En la reunión con Karina Milei, se confirmó la realización en septiembre próximo de la segunda Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, una iniciativa que forma parte de Argentina B2B Week, el nuevo formato de promoción internacional diseñado por PromArgentina para acercar la oferta exportable del país a compradores internacionales.

Esta nueva edición abarcará a las ciudades de Miami, Atlanta y Houston con el objetivo de seguir fortaleciendo allí la presencia cárnica del país, ampliar las oportunidades comerciales e impulsar las exportaciones hacia uno de los principales destinos argentinos.

Como resultado de la exitosa estrategia de promoción que representó, y en la que también tomaron parte la Cancillería, la Secretaría de Agricultura y la Embajada Argentina en Estados Unidos, el país exportó en mayo pasado unas 11.000 toneladas de carne.

Se trata de la misma cantidad que había logrado comercializar al mercado estadounidense en los primeros ocho meses de 2025.

Además, según un informe de la Gerencia de Inteligencia Comercial de PromArgentina —realizado sobre la base de estadísticas oficiales relevadas entre enero y mayo último—, las exportaciones de carne bovina a Estados Unidos crecieron un 369% interanual.

“El resultado comercial de la primera edición de la Semana de la Carne Argentina confirmó el éxito del rumbo macroeconómico y la inserción internacional que lidera el Gobierno nacional. La fuerte dinámica de las exportaciones argentinas es un pilar fundamental para el crecimiento productivo y el ingreso genuino de divisas”, explicó Sucalesca.

“Para afianzar ese camino de consolidación es que, junto con la secretaria general de la Presidencia y el IPCVA, proyectamos la segunda misión a Estados Unidos, así como llegar a otros destinos con este formato de promoción”, agregó.

Por su parte, durante el encuentro con la secretaria general de la Presidencia, las autoridades del IPCVA destacaron el carácter inédito de la iniciativa y las expectativas que el sector cárnico tiene puestas para la próxima misión conjunta de comercio a Estados Unidos.

“Quisimos agradecer a Karina Milei el trabajo realizado por PromArgentina en la primera Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, que fue todo un éxito, como lo están demostrando las exportaciones al mercado del país norteamericano”, expresó Georges Breitschmitt, presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna.

Al respecto, las autoridades de PromArgentina y el IPCVA confirmaron la continuidad del trabajo conjunto para que la carne bovina argentina llegue también a otros mercados.