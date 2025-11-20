Justicia Pendiente

Con la producción y relato de Néstor Borro, en cada edición nos adentramos en los laberintos y secretos de casos judiciales, policiales e históricos con los que la Justicia argentina mantiene deudas.

En este episodio recordamos la misteriosa muerte de Natalia

Fraticelli, en la ciudad de Rufino (en la provincia de Santa Fe).

Un Caso en el que nunca se esclareció cuáles fueron las causas del deceso.

Operación técnica: Guillermo Vega

Coordinación General: Silvana Avellaneda

