Justicia Pendiente

Con la conducción y producción de Néstor "Pichi" Borro, Rae-Argentina al Mundo se adentra en los laberintos de la Justicia argentina y sus deudas pendientes en distintos hechos que marcaron a fuego el imaginario de todo un país.

La "Tragedia del colegio Ecos" paralizó un país hace 19 años. Un 8 de octubre de 2006 nueve alumnas y alumnos, y su profesora Mariana, murieron en un accidente vial mientras volvían de entregar ayudar solidaria a la escuelita de El Paraisal, en la provincia de Chaco, en el norte de la Argentina.

Este viaje era un acontecimiento para los alumnos de la escuela ECOS, de la ciudad de Buenos Aires, que cumplía desde 1994 con su tarea solidaria.

Aquel día, el micro en el que viajaba la delegación fue embestido por un camión manejado por un conductor ebrio, en la ruta 11, a 200 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe, en el noroeste de la Argentina.

El Caso sirvió para que, hasta el día de hoy, se multipliquen las campañas viales y controles para concientizar sobre los riesgos que provoca manejar alcoholizado.

Producción y conducción: Néstor "Pichi" Borro

Técnica y edición: Guillermo Vega

Producción general: Silvana Avellaneda