Justicia Pendiente

A 17 años de la desaparición de Sofía Herrera

Con la producción y relato de Néstor "Pichi" Borro, nos adentraremos en los laberintos de casos judiciales, policiales e históricos con los que la Justicia argentina mantiene deudas.

Será cada semana un modo de recorrer las intrincadas tramas que atraviesan muchos de los sucesos que aún hoy, marcan el imaginario argentino.

En este episodio: hace 17 años desaparecía Sofía Herrera. mientras jugaba en un camping en Río Grande, a la edad de 3 años.

La Justicia no cuenta con imputados ni condenas firmes. El expediente permanece abierto como desaparición de persona, y el juzgado aún recibe nuevas pistas.

En exclusiva, Borro entrevistó a su madre, María Elena Delgado.

Producción y relato: Néstor "Pichi" Borro

Operación Técnica: Matías Arreseygor

Producción general: Silvana Avellaneda