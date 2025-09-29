Justicia Pendiente

Con la conducción y producción de Néstor "Pichi" Borro, Rae-Argentina al Mundo se adentra en los laberintos de la Justicia argentina y sus deudas pendientes en distintos hechos que marcaron a fuego el imaginario de todo un país.

En esta nueva emisión recordamos el Caso de la adolescente Natalia Melmann, sucedido en la ciudad costera de Miramar, en la provincia de Buenos Aires, a 24 años del secuestro y crimen que aún conmociona.

Producción y relato: Néstor "Pichi" Borro

Operación Técnica: Guillermo Vega- Daiana Cardille

Producción general: Silvana Avellaneda