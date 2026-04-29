El asesinato del joven Lucas González empezó aquella mañana del 17 de noviembre del 2021 con la acción concreta y efectiva de los tres agentes de la Ciudad de Buenos Aires que participaron del ataque con disparos al auto donde viajaban los jóvenes futbolistas.

El fiscal de Instrucción Leonel Gómez Barbella sostuvo que se había montado una estructura de comisarios, subcomisarios y oficiales para tapar el asesinato del joven, que formaba parte de las divisiones inferiores del Club Barracas Central.

La confabulación incluyó tormentos físicos a la víctima y a los sobrevivientes, un arma plantada e información adulterada en las actas de procedimiento.

En este episodio de Justicia Pendiente, Néstor Pichi Borro investiga sobre la trama de asesinato, encubrimiento, 17 policias involucrados y la vida de un joven truncada.