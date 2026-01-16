En los últimos días de diciembre del 2025 se conoció que el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata le concedió la libertad condicional a uno de los condenados por el femicidio de Lucía Pérez, la joven asesinada en esa ciudad balnearia en octubre del 2016.

Desde un primer.momento, todo el proceso judicial se caracterizó por la falta de perspectiva de género, el juzgamiento sobre la propia Lucia y una actitud judicial y policial que lejos estuvo de querer sancionar a los culpables.

Con la producción y conducción de Néstor Pichi Borro, cada semana Justicia Pendiente.nos recuerda las dolorosas deudas que el accionar judicial, politico y policial tiene con toda una sociedad.

Conducción y producción: Néstor Pichi Borro

Operación técnica: Guillermo Vega

Coordinación: Silvana Avellaneda