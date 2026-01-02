A 14 años, se reabre investigación de la causa por la desaparición de María Cash, un Caso testigo sobre las búsquedas de jóvenes desaparecidas en Argentina.
Néstor "Pichi"Borro, productor y conductor de Justicia Pendiente, acerca a nuestros oyentes las novedades de una nueva revisión de la investigación
Recientemente la Sala I de la Cámara Federal de Salta dejó sin efecto el sobreseimiento que había beneficiado a Héctor Romero, el camionero que vio por última vez a María Cash,
Se consideró que la investigación no alcanzó el grado de certeza necesario para cerrar la etapa de instrucción y ordenó retomar las medidas impulsadas por la querella y el fiscal federal Eduardo Villalba..
Peoducción y conducciób: Néstor "Pichi"Borro
Operación Técnica: Guillermo.Vega