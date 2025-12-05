Justicia Pendiente es un espacio fundamental para conocet Casos y hechos sobre los que la Justicia argentina aún debe explicaciones.

Con la conducción y producción de Néstor "Pichi" Borro, cada semana por Rae- Argentina al Mundo.

A cuatro años de la desaparición de Tehuel de la Torre, su cuerpo todavía no fue hallado.

La investigación judicial no pudo reconstruir qué sucedió entre que Tehuel llegó a la zona en la que vivían los detenidos, en Alejandro Korn (en la provincia de Buenos Aires), y que su rastro se desvaneciera.

Tampoco pudo explicar qué sucedió concretamente esa noche del 11 de marzo del 2021.

Las autoridades judiciales no construyeron una explicación sobre su desaparición hasta el día de hoy.

Conduccion y producción: Néstor "Pichi" Borro

Operación Técnica y edición: Guillermo Vega

Coordinación: Silvana Avellaneda