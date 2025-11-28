Juraron los nuevos senadores nacionales electos en octubre

Con la exministra de Seguridad Patricia Bullrich como principal figura, juraron los 23 senadores que ejercerán sus mandatos desde el próximo 10 de diciembre.

Junto a la vencedora de las elecciones en el distrito porteño, por La Libertad Avanza lo hicieron otros 11 oficialistas, en representación de cinco distritos.

Se trata del porteño Agustín Monteverde; los chaqueños Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider; los neuquinos Nadia Márquez y Pablo Cervi; los entrerrianos Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida; los salteños María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán y los Agustín Coto y Belén Monte de Oca.

Por el peronismo, además de Capitanich, juraron el porteño Mariano Recalde; el entrerriano Adrián Bhal; el santiagueño José Neder, la fueguina Cristina López y los rionegrinos Martín Soria y Ana Marks.

Alienados con sus gobiernos provinciales juraron también los santiagueños Gerardo Zamora, Elia Montero; la salteña Flavia Royón; la neuquina Julieta Corroza.

El pliego de la rionegrina Lorena Villaverde, de La Libertad Avanza, fue devuelto a comisión para que se analice nuevamente su caso tras el dictamen en contra emitido la semana pasada por Asuntos Constitucionales.

La secretaria General de la Presidencia Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli participaron de la jura de los nuevos legisladores en el Senado de la Nación.