"Julio Ricardo fue un periodista limpio, decente y nunca inclinó la balanza según su interés"

El periodista deportivo y locutor en diálogo con el equipo de Pasión Nacional por Radio Nacional, recordó a su ex colega Julio Ricardo luego de conocerse la noticia de su muerte.

"Nos conocimos hace 70 años con Julio y lo ví en Pascuas, hace muy poquito y estaba muy bien. Recuerdo cuando fuímos juntos al Círculo de Periodistas, y nos hicimos socios en 1958. Era un centro social de relaciones con los más grandes periodistas de la época. Desde ese momento, nuestras vidas fueron por el mismo riel, con ligeras bifurcaciones del trabajo", contó.

Podestá describió al reconocido comentarista y elogió su forma de ser en Pasión Nacional: "Fue un gran periodista, limpio, decente y nunca inclinó la balanza según su interés. Fue un tipo de principios, elegante en su forma de vestir y de ser, era íntegro y espiritual. Podíamos discutir pero nunca pelear. Nos encantaba charlar y entendía de libros de literatura y filosofía".