"Julio Iglesias nunca se propasó ni me faltó el respeto"

Nora Briozzo, en 100% Nora, conversó con la periodista de espectáculos que se encuentra en Uruguay.

Ana Laura Román recordó la entrevista que le hizo a Julio Iglesias años atrás y señaló que “nunca se propasó, jamás me faltó el respeto”.

“Siempre fue un encanto y un seductor, rodeado de mujeres”, dijo y consideró “raro” las denuncias de abuso sexual recientes que lo involucran.

Respecto a Luciano Castro y sus infidelidades, bromeó en sentirse “agotada” de estas situaciones reiteradas que rodean al actor y lo calificó como “un mujeriego empedernido”.

“Amaba esa pareja”, expresó sobre la separación de Juliana Awada y Mauricio Macri.