Julio Iglesias acusado por dos mujeres de agresiones sexuales y acoso laboral

Exempleadas del cantante español denunciaron agresiones sexuales y acoso mientras trabajaban en sus mansiones de Punta Cana y Bahamas. La investigación tomó contacto con 15 ex empleadas y detectó patrones de aislamiento, maltrato y una selección sesgada de personal femenino, respaldados por fotos, mensajes de WhatsApp, visados e informes médicos.

La periodista argentina residente en Madrid, España, Lorena Toso, en diálogo con Viva la Pepa, aseguró que se trata de "dos extrabajadoras del cantante quienes interpusieron la denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional con el apoyo de la organización internacional Women’s Link Worldwide. Lo hacen por hechos que sucedieron entre enero y octubre de 2021 en las residencias que Iglesias tiene en República Dominicana y Bahamas".

Toso, además, agregó que "las extrabajadoras contaban que Julio Iglesias las presionaba para mantener encuentros sexuales y describen penetraciones, tocamientos, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Según sus relatos, recibían insultos y humillaciones durante su jornada laboral".